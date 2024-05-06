Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde büyükbaş hayvanlar ameliyat ediliyor - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde büyükbaş hayvanlar ameliyat ediliyor

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'nde büyükbaş hayvanlar ameliyat ediliyor

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde uzman ekip tarafından büyükbaş hayvanlar ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuluyor. Köylerden kamyonetle getirilen hayvanlar, akademik personel ve öğrencilerin eşliğinde tedavi ediliyor. Aylık 80-90 hayvanın muayenesi yapılıyor ve hastane, vatandaşlara ekonomik beklentilerini karşılamaları ve gelirlerini artırmaları için yardımcı oluyor.

06.05.2024 12:36
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Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde uzman ekip tarafından büyükbaş hayvanlar ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

Kastamonu Üniversitesinde 1 yıldır hizmet veren Hayvan Hastanesinde kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yanı sıra büyükbaşlar da tedavi ediliyor.

Köylerden kamyonetle üniversiteye getirilen büyükbaş hayvanlar, uzman ekip tarafından ameliyat ediliyor.

Hayvan Hastanesindeki ameliyatlar için üreticiler belirli bir ücret ödüyor.

Ameliyatlara akademik personelin yanında Veteriner Fakültesi öğrencileri de eşlik ediyor. Bu sayede üreticilerin hayvanları sağlığına kavuşurken, öğrenciler de uygulamalı eğitim alıyor.

Aylık 80-90 hayvanın muayenesi yapılıyor

Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Şafak, AA muhabirine, aylık 80-90 civarında hayvanın muayenesini yaptıklarını söyledi.

Bunların yaklaşık 10-15'ini büyükbaş hayvanların oluşturduğunu belirten Şafak, şöyle devam etti:

"Ahır şartlarında, saha şartlarında bazı hastalıklara müdahale etmek, bazı operatif müdahaleleri gerçekleştirmek imkansız hale geliyor. Kritik vakalar, veteriner hekim arkadaşların işin içinden çıkamadığı bazı olgular bizim buraya geliyor. Teşhis-tedavi ve operatif müdahaleleri biz burada gerçekleştirmekteyiz. Bu aynı zamanda vatandaşa katkı sunan bir sektör. Vatandaşın karlılığının yanı sıra buradan mezun olacak arkadaşlar için de çok güzel bir uygulama sahası oluyor. Öğrencilerimize burada hayvanları görerek, dokunarak, hissederek, tedavilerine bizzat katılarak donanımlı şekilde mezun olmaları için güzel bir fırsat sunuluyor."

Şafak, genellikle durumu daha ağır büyükbaşların kendilerine getirildiğini anlatarak, "Beklentimiz, aylık baktığımız hayvan sayısının daha da artması. Hedefimiz daha çok vatandaşa ulaşabilmek, vatandaşın sorunlarına çözüm bulabilmek. Bu çözümlerle vatandaşlarımızı memnun edip ekonomik beklentilerini, gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Doğan ise her tür ırktan ve yaştan hayvanın sağlık hizmetini yürüttüklerini dile getirdi.

Kedi ve köpeğin yanında ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için de hizmet sunduklarını ifade eden Doğan, "Birçok köyden gelmeye başladılar. Biz burada gerekli tedaviyi sağladıktan sonra memnun şekilde ayrılıyorlar. Onlar da biz de memnunuz. Sağlık hizmetimiz bütün hayvanlar için geçerli. Bundan sonraki süreçte daha fazla hasta gelsin, daha fazla tedavi sağlayalım. Hayvan yetiştiriciliğinde ülkemize katkımız olsun istiyoruz." dedi.

Kavak köyünden gelen Mustafa Bağıran ise ineğinin gözünde tümör oluştuğunu söyledi.

Hayvanını köyde veterinere muayene ettirdiğini aktaran Bağıran, "Veteriner baktı, 'Bu zor bir ameliyat, yaparım ama daha kapsamlı bir yerde yapılsa daha iyi olur.' dedi. İnşallah sağlığına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

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