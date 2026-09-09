Kastamonu Valisi Dallı, 2026-2027 eğitim yılı yurt güvenlik toplantısına katıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda genel güvenlik faaliyetleri, aydınlatma ve kamera sistemleri, özel güvenlik uygulamalarıyla trafik tedbirleri ele alındı.

Valilikten toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin kararlılıkla sürdüreleceği belirtildi.

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve aileleri ile eğitim camiası için hayırlı olması temenni edildi.

Toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Baydar, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu da yer aldı.