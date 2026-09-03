Kastamonu Valisi Dallı, Komando Eğitim Merkezi ve Askeralma Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile Askeralma Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti. Komutan Albay Hikmet Uz ve Başkan Albay Uğur Turgut'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dallı, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile Askeralma Bölge Başkanlığını ziyaret etti.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Uğur Turgut'la bir araya gelen Dallı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dallı, yeni görevlerine atanan Uz ve Turgut'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da yer aldı.
Kaynak: AA
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