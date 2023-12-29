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Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonları neredeyse dolmak üzere - Son Dakika
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonları neredeyse dolmak üzere

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonlarının neredeyse dolmak üzere olduğunu belirtti. Vali Dallı, Ilgaz'ın Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sezonun başlaması için hazırlıkların tamamlandığını ve cumartesi günü itibarıyla kayak sezonunu açmayı planladıklarını söyledi. Dallı, Ilgaz Dağı'nın sadece kış sezonunda değil, her mevsimde güzel olduğunu ve vatandaşları her zaman ziyaret etmeye davet ettiklerini ifade etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi\'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonları neredeyse dolmak üzere
29.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:27
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonlarının neredeyse dolmak üzere olduğunu söyledi.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Dallı, Özel İdare Genel Sekreteri Nida Sinsi'den sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı.

Dallı, gazetecilere Ilgaz'ın Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sezona hazır olduklarını belirten Dallı, "Yılbaşı için rezervasyonlarımız neredeyse dolmak üzere. Bizler de kayak sezonu için hazırlıklarımızı yaptık, denetimlerde bulunduk. Teleferik ya da pistimizdeki hazırlıklar tamamlandı. Cumartesi itibarıyla sezonu başlatmak istiyoruz. Biraz da bu, kar yağışının durumuna ve önümüzdeki birkaç günlük hava sıcaklığına bağlı. İnşallah bir aksilik olmazsa cumartesi günü itibarıyla kayak yapılır halde kayak sezonunu açmış olacağız." dedi.

Ilgaz Dağı'nı yıl boyunca vatandaşların ziyaret etmesini istediklerini dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

"Burada 8 tesisimiz ve 1487 yatak kapasitemiz bulunuyor. Bu otellerin dolu olması, insanlarımızın Ilgaz Dağı'na rağbet gösterdiğini açık şekilde ortaya koyuyor. Ilgaz Dağı sadece kış sezonunda değil, her zaman güzel. İnsanlar Ilgaz Dağı'nda baharda olsun, yaz ayında olsun, sonbaharda olsun, gelip gayet güzel vakit geçirebilir. Kış ayında Ilgaz Dağı ayrıca güzel oluyor ama bazen sezon yeteri kadar uzun olmuyor, kar yeterince yağmadığı için sıkıntı oluyor. Kış sezonunu diğer mevsimlere de yaymamız gerekiyor. Bundan sonra Ilgaz Dağı'nda dağ turizmi, kongre turizmi, buradaki tesisleri kullanarak ne yapılabilecekse yavaş yavaş 6 aya, daha sonra 8 aya yaymamız gerekiyor. Bundan sonraki vizyonumuz inşallah bu şekilde olacak."

Vatandaşları Ilgaz'a davet eden Dallı, "Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızı Ilgaz'ın güzelliklerini sadece kışın değil, her mevsim gelip görmeye davet ediyoruz. Ilgaz Dağı, herkesin bildiği ve duyduğu bir yer ama gelip görmelerini ayrıca arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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