Katar, ABD, İngiltere ve Fransa ile yerli savunma üretim merkezi kuracak

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yakında yerli bir savunma üretim merkezi kuracağını açıkladı.

Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, Katar'ın savunma kapasitesi, bölgesel güvenlik ve diplomatik girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın savunma alanında yerli üretim kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Al Sani, bu kapsamda bölgesel ortaklarla yeni bir işbirliğinin duyurulacağını ve bölgesel ortaklarla yeni savunma girişimleri yapılacağını kaydetti.

Al Sani, "Savunma alanında yerli kapasite oluşturmak veya bu alandaki şirketlere yatırım yapmak amacıyla bölgesel bir ortakla, ayrıca ABD, İngiltere ve Fransa gibi diğer ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işbirliklerinin özellikle mühimmat üretimi ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine odaklandığını aktaran Al Sani, Katar'da savunma üretimine yönelik bir merkezin kurulacağını ve ayrıntıların yakında açıklanacağını söyledi.

Al Sani, Katar'ın son zamanlarda savunma kabiliyetlerini gözden geçirdiğini ve hava savunması, insansız hava araçlarına karşı önlemler, siber güvenlik ve su güvenliğine öncelik verdiğini ifade etti.

Katar'ın kendi güvenliğini sağlama kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Al Sani, "Ülkemizi koruyabilecek güçteyiz ve kaynaklarımızı korumak için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Bölgedeki güvenlik sorunlarının barış ve istikrarın korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Al Sani, Katar'ın bölgesel gerilimlerin azaltılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Al Sani ayrıca Körfez'den gelen enerji arzındaki aksamanın henüz zirve noktasına ulaşmadığını belirterek, enerji tedariklerindeki aksamaların gelecek günlerde ve aylarda dünya genelinde maliyetleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Al Sani, Körfez ülkelerinin savunma kapasiteleri ve ABD ile savunma ortaklıkları sayesinde maruz kaldığı saldırıların yüzde 90'ından fazlasına başarıyla karşı koyduğunu söyledi.

"İran ile iletişimimizi kesmedik"

İran ile ilişkilere de değinen Al Sani, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen Tahran yönetimiyle iletişim kanallarını açık tuttuklarını belirtti.

Al Sani, "İran ile farklılıklarımıza rağmen iletişimimizi kesmedik. Onlarla çeşitli konularda görüşmeye devam ediyoruz". dedi.

Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerinin temel amacının savaşları ve çatışmaları önlemek olduğunu vurgulayan Al Sani, bölgesel sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin önemine işaret etti.

Pakistan ve Umman ile birlikte arabuluculuk çalışmalarına devam ettiklerini belirten Al Sani, "Çatışmaların çözümü için bölgesel bir diyaloğa ihtiyacımız var." dedi.

Katar'daki Ras Laffan enerji tesislerine yönelik saldırıya işaret eden Al Sani, ülkesinin benzer bir saldırıya yeniden maruz kalmamasını umduklarını dile getirdi.

Küresel Güvenlik Forumu

Katar'ın başkenti Doha'da 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8. Küresel Güvenlik Forumu, bu yıl "İttifakların Geleceği" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin himayesinde düzenlenen forum, 100'den fazla ülkeden üst düzey yetkilileri, güvenlik uzmanlarını, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiriyor.

Katar Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Akademisi (QIASS) ve Soufan Center tarafından düzenlenen forumda, değişen küresel ittifaklar, bölgesel çatışmalar, savunma işbirlikleri, uluslararası güvenlik tehditleri ve diplomasinin krizlerin çözümündeki rolü ele alınıyor.