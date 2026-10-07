Katar, ABD-İran müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler Doha üzerinden sürüyor - Son Dakika
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Katar, ABD-İran müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler Doha üzerinden sürüyor

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Katar, ABD-İran müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler Doha üzerinden sürüyor
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Katar Dışişleri yetkilisi İbrahim bin Sultan el-Haşimi, bölgesel çatışmada taraflar arasındaki müzakerelerin Doha ve bölgesel ortaklar aracılığıyla sürdüğünü söyledi. Haşimi ayrıntı vermekten kaçındı; ABD-İran çatışmasını sona erdirme çabasında henüz ilerleme yok.

DOHA, 7 Ekim (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, bölgesel çatışmanın tarafları arasındaki müzakerelerin ve karşılıklı mesaj alışverişinin Doha ve bölgesel ortakları aracılığıyla devam ettiğini söyledi.

Haşimi salı günkü basın toplantısında, görüşmelerin sürdüğünü doğrularken, devam eden diplomatik etkileşimlerin ayrıntılarını paylaşamayacaklarını belirtti.

Haşimi, "Bu çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğü, müzakere masasında varılacak bir çözüm yoluyla çatışmayı derhal sona erdirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstermemizi gerektiriyor" dedi.

Müzakerelerde çeşitli tarafların endişelerinin dikkate alındığını kaydeden Haşimi, ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD ile İran arasında yedi aydan uzun süredir devam eden çatışmanın sona erdirilmesi konusunda henüz bir ilerleme sağlanamadı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Katar, ABD-İran müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler Doha üzerinden sürüyor - Son Dakika
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