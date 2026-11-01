Katar, Al Mayeda LNG tankerine yapılan saldırıyı kınadı, önlem hakkını saklı tuttu - Son Dakika
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Katar, Al Mayeda LNG tankerine yapılan saldırıyı kınadı, önlem hakkını saklı tuttu

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Katar Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nde Nakilat'a ait Al Mayeda LNG tankerine yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık, gemilerini korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttu; şirket tankerin güvenli olduğunu bildirdi.

Katar, Basra Körfezi'nde Katar merkezli "Nakilat" şirketine ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, gemilerini ve mürettebatını korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Gaz Taşımacılık Şirketine (Nakilat) ait "Al Mayeda" isimli LNG tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken hedef alınmasına tepki gösterildi.

Saldırının deniz seyrüseferinin güvenliğini ve küresel enerji arzını tehdit eden tehlikeli bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, olayın en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın mülkiyetini ve çıkarlarını korumak, gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Yetkili makamların olayın koşullarını aydınlatmak ve sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, bu tür sorumsuz ve pervasız eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarın yanı sıra dünya ekonomisi açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu ve enerji tankerlerine yönelik saldırıların deniz çevresi ve bölge ülkelerinin su güvenliği üzerinde oluşturabileceği çevresel risklere dikkat çekildi.

Katar merkezli "Nakilat" şirketi, LNG taşıyan bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken 30 Ekim Cuma akşamı saldırıya uğrayarak kimliği henüz belirlenemeyen cisimlerin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü açıklamıştı. Şirket, geminin güvenli durumda ve operasyonel olduğunu, olayın etkilerinin değerlendirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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