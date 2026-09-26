Katar Başbakanı Al Sani, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını söyledi - Son Dakika
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Katar Başbakanı Al Sani, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını söyledi

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD ile İran arasında dün yapılan dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Al Sani, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun kabul edilemez olduğunu, ablukanın Körfez ülkeleri ve dünyayı da etkilediğini söyledi.

Katar, ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin, "Dün Tahran ile Washington arasında dolaylı görüşmeler gerçekleştirdik ve ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut duruma ve ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde hem ABD hem de İran tarafında müzakerelerde ilerleme sağlama yönünde istek gördüklerini aktaran Al Sani, Katar'ın diplomatik sürecin yeniden doğru yola sokulması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Al Sani, "Her iki tarafta da müzakerelerde ilerleme sağlama arzusu olduğunu gördük." dedi.

Doha'nın temel amacının diplomatik sürecin yeniden işler hale gelmesini sağlamak olduğunu belirten Al Sani, bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazındaki mevcut durum kabul edilemez

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Al Sani, "Su yollarının ülkeler üzerinde baskı oluşturmak kabul edilemez." dedi.

Al Sani, Hürmüz Boğazı'na uygulanan ablukanın yalnızca İran üzerinde baskı oluşturmadığını, Körfez ülkelerini de etkilediğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yalnızca İran baskı altında değil, tüm dünya baskı altında." ifadesini kullandı.

Katar'ın da söz konusu durumdan etkilendiğini belirten Al Sani, "Bize de uygulanan bir abluka var. Gemilerimizi şu an çıkaramıyoruz." sözlerini kullandı.

Kaynak: AA
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