Katar Başbakanı Al Sani, Doha Büyükelçisi Göksu'yu veda ziyaretinde kabul etti
Görev süresi sona eren Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından kabul edildi. Al Sani, Göksu'ya gelecekteki görevlerinde başarılar dileyerek iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, görev süresi sona eren Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu kabul etti.
Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Büyükelçi Göksu'yu başkent Doha'daki bakanlık ofisinde kabul etti.
Görev süresini tamamlayan Büyükelçi Göksu'ya gelecekteki görevlerinde başarılar dileyen Al Sani, Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
Al Sani, veda ziyaretinin ardından Büyükelçi Göksu'yu bakanlıktan uğurladı.
Kaynak: AA
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