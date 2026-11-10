Katar Başbakanı Al Sani, Trump ve Vance ile ABD-İran müzakerelerini görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD- İran müzakerelerini görüştüklerini belirtti.

Al Sani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Washington'da Trump ve yardımcısı Vance ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede, bölgedeki durumu ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin yollarını görüştüklerini dile getiren Al Sani, anlaşmaya varılması ve bölgede barışın sağlanması konusundaki olumlu görüşmeleri takdir ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump da söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamasında, İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebileceğini söylediği tehditlere karşı korunduğunu belirtmiş ve "bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme gördüklerini" kaydetmişti.