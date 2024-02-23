- Katar: "Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği, Adalet Divanı'nın görüşüne bağlı"
LAHEY - Katar'ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi, apartheid rejimi uygulamalarına imkan vermesi, güç kullanma yasağına aykırı olması, geçici bir uygulama yerine kalıcı şekilde ilhak amacı taşıdığı gerekçesiyle hukuka aykırıdır. Mahkemenin bu kabul edilemez duruma çözüm bulma konusunda açık bir yetkisi ve aslında sorumluluğu vardır. Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği sizin görüşünüze bağlı" dedi.
Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 5. gününde Katar'ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, ülkesinin argümanlarını sundu. Kahtani, uluslararası hukukun temel hükümlerinin "bazıları için geçerli, bazıları için geçerli olmadığı, bazı insanların güvenliği, özgürlüğü ve kendi geleceğini tayin hakkını hak ederken bazılarının ise etmediği" yönünde artan bir algı olduğunu söyledi. Kahtani, "Bazı çocuklar korunmaya değer görülüyor, bazıları ise öldürülüyor ve bunların sayısı binlerle ifade ediliyor. Katar bu tür çifte standartları reddetmektedir. Uluslararası hukuk herkese uygulanmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalı " dedi.
"İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi hukuka aykırı"
Kahtani, "İsrail, Filistin topraklarını etnik olarak temizleyip sömürgeleştirdi ve İsrailli Yahudilerin Filistinliler üzerindeki hakimiyetini sürdürmek amacıyla bir 'apartheid rejimi' uyguladı. İsrail'in yasa dışı ayrımcı uygulamaları, uzun süredir devam eden yerleşimci sömürge projesinin araçlarıdır" şeklinde konuştu.
Kahtani, İsrail'in Batı Şeria'daki ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimci politikalarını Gazze Şeridi'nde de uygulamayı amaçladığını, İsrail hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla bu yöndeki niyetlerini dile getirdiğini vurguladı. Kahtani, "İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi, apartheid rejimi uygulamalarına imkan vermesi, güç kullanma yasağına aykırı olması, geçici bir uygulama yerine kalıcı şekilde ilhak amacı taşıdığı gerekçesiyle hukuka aykırıdır. Mahkemenin bu kabul edilemez duruma çözüm bulma konusunda açık bir yetkisi ve aslında sorumluluğu vardır. Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği sizin görüşünüze bağlıdır ve risk bundan daha yüksek olamaz" ifadelerini kullanarak, Uluslararası Adalet Divan'ının işgalin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş vermesini istedi.
Son Dakika › Güncel › Katar: Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği, Adalet Divanı'nın görüşüne bağlı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?