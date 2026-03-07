Katar'da İran İHA'larına Karşı Savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da İran İHA'larına Karşı Savunma

07.03.2026 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İran'dan gelen 10 İHA saldırısında 9'unun engellendiğini duyurdu.

Katar, dün sabah saatlerinden itibaren 10 İran insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı girişiminde 9'unun engellendiğini, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dün şafak vaktinden itibaren "İran İslam Cumhuriyeti'nden gelen 10 İHA'nın dahil olduğu saldırı dalgalarına maruz kaldığı" belirtildi.

Açıklamada, 9 İHA'nın başarıyla etkisiz hale getirildiği, 1 İHA'nın ise ıssız bir bölgeyi hedef aldığı ifade edildi.

Katar güçlerinin ülkenin egemenliğini ve topraklarını koruyacak gerekli yetenek ve kaynaklara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, halka, yerleşiklere ve ziyaretçilere sakin kalmaları, güvenlik yetkililerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Savunma, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da İran İHA'larına Karşı Savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 08:13:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Katar'da İran İHA'larına Karşı Savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.