Katar'da İran Nükleer Müzakereleri Görüşüldü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile İran nükleer programına ilişkin müzakereleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, UAEA Başkanı Grosssi'yi ülkenin başkenti Doha'da kabul etti.

Görüşmede, Katar ile UAEA arasındaki işbirliği, bu işbirliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ile ortak meselelere ilişkin bir dizi konu ele alındı.