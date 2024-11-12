Katar'da Kabine Değişikliği

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, hükümette 6 bakanlığı kapsayan kabine değişikliği yaptı.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Savunma Bakanlığı dahil 6 bakanlığı kapsayan bir kabine değişikliğine gitti.

Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır'ın Eğitim ve Öğretim Bakanı olduğu yeni kabinede, Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı, Mansur bin İbrahim bin Al Mahmud Sağlık Bakanı, Faysal bin Sani Al Sani Ticaret ve Sanayi Bakanı, Mahmud bin Abdullah Al Sani de Ulaşım Bakanı olarak atandı.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra 2023 yılından beri Başbakanlık görevini de yürütüyor.