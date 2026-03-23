Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri, son yolculuklarına uğurlandı

Katar\'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri, son yolculuklarına uğurlandı
23.03.2026 15:02
KATAR'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman (31) ve İsmail Enes Can (26), Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

KATAR'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman (31) ve İsmail Enes Can (26), Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Katar'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN personeli 2 teknisyen şehit oldu.

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Katar'da tören düzenlendi. Ardından ASELSAN personeli Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın cenazeleri, Ankara'ya getirildi.

ASELSAN teknisyenleri için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri şehit ailelerine taziyede bulundu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, öğle namazı sonrası şehitlerin cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

İsmail Enes Can'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Güdül ilçesine gönderilirken, Süleyman Cemre Kahraman'ın cenazesi Cebeci Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesinin, yarın KKTC'nin Gazimağusa kentindeki Canbulat Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 15:03:34.
SON DAKİKA: Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
