Katar\'da Düşen Helikopterde İki ASELSAN Teknisyeni Şehit Oldu

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın ailelerine şehadet haberleri verildi.
Kahraman ve Can'ın Keçiören ve Çankaya'da yaşayan ailelerinin evlerine gelen yetkililer, şehadet haberlerini iletti.
Şehitlerin ailelerinin evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu, sokak ve apartmanlara Türk bayrakları asıldı.
Acı haberin ardından şehit Kahraman ve Can'ın yakınları ve komşuları ailelere taziyede bulundu.
