Katar'daki Helikopter Kazasında ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can Şehit Oldu
Katar'daki Helikopter Kazasında ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can Şehit Oldu

22.03.2026 23:39
Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ın acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştırıldı. Kazada Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile diğer ASELSAN teknisyenleri de yaşamını yitirdi. Şehidin ailesinin yaşadığı mahallede Türk bayrakları asıldı ve yakınları taziyede bulundu.

KATAR'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Şehitlerden ASELSAN Teknisyeni İsmail Enes Can'ın şehadet haberi, Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, eve gelerek aileye taziyede bulundu.

Kaynak: DHA

