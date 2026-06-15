Katar'dan ABD-Iran Anlaşmasına Destek

(ANKARA) - Katar, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını açıkladı, taraflar arasında yapılması planlanan müzakerelere desteğini bildirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, ABD ve İran arasında varılan anlaşmaya zemin hazırlayan koşulların oluşmasına katkı sunan Pakistan ile bölgesel ve uluslararası tüm aktörlere teşekkür etti.

Al Sani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm tarafların, kaydedilen ilerlemeyi pekiştirecek ve bunun üzerine inşa edilmesini sağlayacak şekilde, yaklaşan müzakerelere olumlu ve yapıcı bir anlayışla katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Al Sani, Katar'ın, diyalog ve barışçıl yöntemler yoluyla bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de daha önceki açıklamasında arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür etmişti.