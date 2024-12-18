Katar'dan Dönüşte Eurofighter Typhoon Uçakları Mürted Üssü'ne İndi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar'dan Dönüşte Eurofighter Typhoon Uçakları Mürted Üssü'ne İndi

Katar\'dan Dönüşte Eurofighter Typhoon Uçakları Mürted Üssü\'ne İndi

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki Eurofighter Typhoon uçağının Mürted Hava Üssü'ne inişiyle ilgili açıklama yaptı.

18.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza indi. Hava Kuvvetlerimiz tarafından incelenmek üzere gelen uçakları Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve görevli askeri personelimiz karşıladı" denildi. Bakanlık, karşılama ve uçaklarda yapılan ilk incelemeye ilişkin fotoğraf da paylaştı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Eurofighter Typhoon, Birleşik Krallık, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan Dönüşte Eurofighter Typhoon Uçakları Mürted Üssü'ne İndi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:13:57. #1.11#
SON DAKİKA: Katar'dan Dönüşte Eurofighter Typhoon Uçakları Mürted Üssü'ne İndi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.