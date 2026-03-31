Katar'dan Güvenlik Uyarısı
Katar'dan Güvenlik Uyarısı

31.03.2026 15:49
Katar Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimlere karşı olduklarını ve tansiyonu düşürme çabalarını desteklediklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El-Ensari, ülkesinin bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanışa karşı olduğunu söyledi.

Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karadan olası bir işgal girişimi ve gerilimin tırmanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Ensari, "Bölgenin güvenliğini riske atan ve tehdit eden her türlü tırmanmaya karşıyız." ifadesini kullandı.

Sözcü Ensari, Katar'ın bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen arabuluculuk çalışmalarına doğrudan müdahil olmadığını ancak bu yöndeki tüm çabaları desteklediklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için bölgesel bir uzlaşıya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Ensari, bu konunun tek bir ülkenin çerçevesinde ele alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
15:58
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
