Katar'dan Hamas-İsrail Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Katar'dan Hamas-İsrail Ateşkesi Açıklaması

Katar, Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk çabalarını askıya aldığını bildirdi.

04.12.2024 13:04
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DOHA, 4 Aralık (Xinhua) -- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, ülkesinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes yapılmasına yönelik arabuluculuk çabalarının askıda olduğunu söyledi.

Ensari salı günkü haftalık basın toplantısında, "Katar, arabuluculuk çabalarını askıda tutuyor ve iki tarafın müzakere masasına dönme konusunda ciddiyet göstermesini bekliyor" dedi.

"Sadece arabuluculuk sürecinin" askıya alındığını kaydeden Ensari, bölgesel çaptaki iletişim ve işbirliği çalışmalarının ise sürdüğüne dikkat çekti.

Ensari, arabuluculuk çabalarının askıya alınmasına karşın Katar'ın Gazze'de gerilimin düşürülmesine ve Gazze'ye insani desteğin sağlanmasına bağlılığının sürdüğünü vurguladı.

Sözcü, "Yetkililer, mevkidaşlarıyla günlük bazda iletişimi sürdürüyor. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmasına ve Lübnan'da gerilimi düşürmeye yönelik devam eden çabalara odaklanılıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Katar'dan Hamas-İsrail Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

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