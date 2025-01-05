Katar'dan Suriye'ye Destek Telefonu

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DOHA, 5 Ocak (Xinhua) -- Katar Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi cumartesi günü Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler üzerine telefon görüşmesi yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele alan bakanlar, Katar'ın Suriye halkına yönelik devam eden insani yardım çabalarına da vurgu yaptı.

Görüşmede Al-Khulaifi'nin, ülkesinin Suriye'ye başta insani ve kalkınma girişimleri olmak üzere çeşitli alanlarda verdiği kararlı desteği bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Şeybani ise Katar'ın Suriye halkına ve hedeflerine yönelik sarsılmaz desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şeybani, cuma günü Suudi Arabistan'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Suriye'nin istikrarını, güvenliğini ve ekonomik iyileşmesini desteklemek amacıyla gelecek hafta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu.

Katar, 21 Aralık 2024'te Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini resmen yeniden açarak 13 yıl sonra ilk kez ulusal bayrağını göndere çekmişti.