Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'ye saldırısı müzakereleri olumsuz etkiler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah kentine yönelik saldırısının İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılmasına yönelik müzakereleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelere dair konuştu.
Başkent Doha'da yürütülen müzakerelerde dün Tel Aviv'in, Hamas'ın önerisine cevabının ele alındığını belirten Ensari, müzakerelerin sürdüğünü, teknik toplantılara geçildiğini, İsrail heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın ülkesine döndüğünü ancak İsrail teknik ekibinin toplantılara devam ettiğini söyledi.
Ensari, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah kentine herhangi bir saldırısının insani felakete yol açacağı ve müzakerelerde anlaşmaya varılmasını olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerin detayları hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin dün Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.
İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın bugün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.
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