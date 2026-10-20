Katar Dışişleri Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın egemenliğine destek verdi - Son Dakika
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Katar Dışişleri Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın egemenliğine destek verdi

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Katar Dışişleri Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'daki forumda Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ı desteklediklerini söyledi. Ensari, İran-ABD müzakereleri ve Filistin meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Husilerin saldırıları karşısında egemenliğini savunan Suudi Arabistan'ı desteklediklerini söyledi.

Ensari, başkent Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar, İran-ABD müzakereleri ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurgulayan Ensari, "Katar, bu saldırıya karşı egemenliğini savunmasında Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi destekliyor." dedi.

İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin ise Ensari, "Müzakereler devam ediyor. Her iki tarafın da katılım gösterdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ensari, görüşmelerin gizlilik içinde yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Bu konuda haber duymuyor olmamız, işimizi gerektiği gibi yaptığımızın iyi bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'de gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde özellikle Tel Aviv'den gelen siyasi açıklamalardan ise endişe duyduklarını dile getirdi.

Bölgesel istikrarsızlığın iç siyasi çekişmeler için kullanılmasını eleştiren Ensari, bunun sorumluluk sahibi hiçbir devlet adamının yapmaması gereken bir şey olduğunu söyledi.

"İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortağımızın olmaması üzüntü verici"

İsrail'de barışı inşa edecek bir ortak bulamadıklarını vurgulayan Ensari, "İsrail devletinde barışı inşa edecek bir ortağımızın olmaması üzüntü verici." dedi.

Ensari, İsrail'deki seçimde adayların hiçbirinin barıştan, bölgenin ve Filistin halkının istikrarından söz etmediğini, siyasetçilerin yalnızca askeri çözümden bahsettiğini söyledi.

Bu yaklaşımın İsrail halkı dahil bölge halklarına barış ve istikrar getirmeyeceğini belirten Ensari, İsrail hükümetinin mevcut politikalarının ülkenin güvenliğini sağlamadığını vurguladı.

"Filistin tarafına nasıl silahlarını bırak ve müzakere masasına otur diyebiliriz?"

Ensari, "Müzakere masasında barışı tesis etmek isteyen başka bir taraf yokken, Filistin tarafına nasıl silahlarını bırak ve müzakere masasına otur diyebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın Türkiye, Mısır ve ABD ile birlikte Gazze'de barış sürecini ilerletmeye çalıştığını kaydeden Ensari, ancak masanın diğer tarafında çözüm bulmak isteyen kimsenin bulunmadığını söyledi.

Ensari, Filistin halkı ve Gazze'dekilerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Küresel Güvenlik Forumu

Katar'ın başkenti Doha'da 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8. Küresel Güvenlik Forumu, bu yıl "İttifakların Geleceği" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin himayesinde düzenlenen forum, 100'den fazla ülkeden üst düzey yetkilileri, güvenlik uzmanlarını, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiriyor.

Katar Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Akademisi (QIASS) ve Soufan Center tarafından düzenlenen forumda, değişen küresel ittifaklar, bölgesel çatışmalar, savunma işbirlikleri, uluslararası güvenlik tehditleri ve diplomasinin krizlerin çözümündeki rolü ele alınıyor.

Kaynak: AA
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