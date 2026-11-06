Katar Emiri Al Sani, Trump ile Hürmüz ve ABD-İran arabuluculuğunu masaya yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Katar Emiri Al Sani, Trump ile Hürmüz ve ABD-İran arabuluculuğunu masaya yatırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ve Katar'ın ABD-İran müzakerelerindeki arabuluculuğunu ele aldı. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve enerji arz güvenliği de ele alındı.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları, Katar'ın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecindeki arabuluculuk girişimlerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerle Katar'ın ABD ve İran arasında tarafların görüşlerini yakınlaştırmak ve müzakere sürecini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Mevcut krizin sona erdirilmesi, bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla sürdürülen uluslararası çabalar da görüşmede masaya yatırıldı.

Katar Emiri Al Sani, anlaşmazlıkların çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak bölgenin daha fazla gerilimden uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Al Sani ayrıca, denizlerde seyrüsefer serbestisinin ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ile savaşın yeniden başlamasının önlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDonald TrumpCep TelefonuABD BaşkanıPolitikaGüncelEnerjiKatarDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:15:36. #7.12#
SON DAKİKA: Katar Emiri Al Sani, Trump ile Hürmüz ve ABD-İran arabuluculuğunu masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android