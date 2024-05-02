Katar Emiri, BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleriyle görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri, BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleriyle görüştü

Katar Emiri, BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleriyle görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleri ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele için harcanan çabalar ve ortak öneme sahip konular ele alındı. Daha sonra Doha'da düzenlenecek olan BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda Orta Doğu'daki gelişmeler ve Ukrayna'daki durum masaya yatırılacak.

02.05.2024 14:33
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleri ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri, ülkeyi ziyaret eden BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyelerini, başkent Doha'daki Kraliyet Divanında kabul etti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele için harcanan çabalar ve ortak öneme sahip konular ele alındı.

Başkent Doha'da ilerleyen saatlerde BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi Toplantısı düzenlenecek. İki gün sürecek toplantıda genelde Orta Doğu'daki gelişmeler, özelde ise Gazze Şeridi ve Ukrayna'daki durum masaya yatırılacak.

BM Genel Kurul Başkanlar Konseyi, eski başkanların tamamından oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri, BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyeleriyle görüştü - Son Dakika

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