Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu görüştü

Güncel

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki son durumla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü.

Katar ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği çabaları ve bunu güçlendirme ile geliştirmenin yolları gözden geçirildiği görüşmede, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Filistin topraklarındaki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenada öne çıkan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.