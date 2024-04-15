Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı Gazze ateşkesini ele aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, yaptıkları görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu ele aldığı bildirildi.
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Reisi telefonda görüştü.
İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların güçlendirilmesine yönelik imkanların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ile Gazze'de ateşkes konusunun ele alındığı belirtildi.
Katar Emiri Şeyh Temim'in görüşmede, "her türlü gerilimi azaltma ve bölgede çatışmaların yayılmasını önlemenin zorunlu olduğunu" vurguladığı kaydedildi.
İran- İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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