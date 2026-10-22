Katar Enerji, Cheniere'den 2054'e kadar yıllık 4 milyon ton LNG alacak - Son Dakika
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Katar Enerji, Cheniere'den 2054'e kadar yıllık 4 milyon ton LNG alacak

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Katar Enerji, Cheniere Energy ile 2054'e kadar yıllık 4 milyon ton LNG alımını kapsayan iki uzun vadeli anlaşma imzaladı. Teslimatların 2031'de başlayıp 2054'e kadar sürmesi öngörülüyor; LNG, Louisiana'daki Sabine Pass ile Teksas'taki Corpus Christi tesislerinden temin edilecek.

Katar Enerji, ABD'li enerji şirketi Cheniere Energy ile 2054 yılına kadar yıllık 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alınmasını öngören iki uzun vadeli anlaşma imzaladı.

Katar'ın devlet enerji şirketi "QatarEnergy (Katar Enerji)" tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li Cheniere Energy ile yıllık toplam 4 milyon ton LNG alımını kapsayan iki uzun vadeli satış ve satın alma anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, LNG'nin ABD'nin Louisiana eyaletindeki Sabine Pass ve Teksas eyaletindeki Corpus Christi tesislerinden temin edileceği kaydedildi.

Anlaşmalar kapsamında LNG teslimatlarının 2031 yılında başlamasının ve 2054 yılına kadar devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen imza törenine Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Saad bin Şeride el-Kaabi ile Cheniere Energy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jack Fusco katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaabi, anlaşmaların Katar'ın LNG stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kaabi, "Bu büyük ölçekli uzun vadeli satın alma, küresel LNG portföyümüzü genişletip çeşitlendirecek ve pazarın değişen ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetimizi geliştirecek." ifadelerini kullandı.

Satın alınacak ilave LNG miktarının Katar Enerji'nin mevcut tedarikini tamamlayacağını kaydeden Kaabi, anlaşmaların şirketin küresel müşterilerine hizmet sunma kapasitesini ve ticari portföyünü güçlendireceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmaların Katar Enerji'nin LNG'nin küresel enerji arzındaki uzun vadeli rolüne duyduğu güveni yansıttığı; şirketin esnek, çeşitlendirilmiş ve küresel ölçekte rekabetçi bir LNG portföyü oluşturma hedefinin parçası olduğu ifade edildi.

Katar'daki dünyanın en büyük LNG ihracat merkezi Ras Laffan'daki üretim, sistemleri hazır tutmak amacıyla çok sınırlı seviyelere indirilmişti.

Kaynak: AA
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