Katar'dan Eygi'nin Öldürülmesine Kınama - Son Dakika
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Katar'dan Eygi'nin Öldürülmesine Kınama

Katar Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin durumunu kınayarak, bunun İsrail'in insan haklarına karşı işlediği suçların bir devamı olduğunu belirtti. Katar, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail işgalini teşvik ettiğini vurguladı ve Filistin halkının bağımsızlık taleplerini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

07.09.2024 00:47
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Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar devleti bu iğrenç suçun, İsrail'in Filistin davasına ve insan haklarına karşı tekrarlanan acımasız işgal suçları serisinin bir halkası olduğunu, bu bağlamda uluslararası toplumun bu korkunç ihlaller karşısında sessiz kalmasının, İsrail işgaline daha fazla zulüm gerçekleştirmeye yönelik bir teşvik olduğu konusunda uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıyla ilgili, "dünya çapındaki özgür dayanışma sesleri hain işgalin kurşunlarıyla susturulamayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Katar, Filistin halkının meşru haklarını, özellikle de 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir devlet kurulması ve kendilerine karşı işlenen suç ve ihlallerden sorumlu olan herkesin hesap vermesi yönündeki taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan Eygi'nin Öldürülmesine Kınama - Son Dakika

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