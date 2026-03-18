Katar Füze Saldırılarını Engelledi

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar'ı hedef alan füze saldırılarını engelledi." ifadesi yer aldı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapıldı, kamu güvenliğini sağlamak için herkesin evde kalması gerektiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.