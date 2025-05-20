Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Çalışıyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır ve ABD ile çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda, ABD ve Mısır ile yürüttükleri Gazze'de ateşkes çabalarına ilişkin konuştu.

"Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır ve ABD ile çabalarımızı sürdürüyoruz." diyen Al Sani, İsrail'in ateşkes görüşmelerinde uzlaşma sağlamayan taraf olduğunu belirtti.

Katar Başbakanı, "(Gazze'de tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker) Idan Alexander'ın serbest bırakılmasının Gazze'deki trajediyi sonlandıracağını düşünmüştük ancak yanıt, şiddetli bombardıman oldu." ifadesini kullandı.

Gazze'deki savaşı sona erdirmenin tek yolunun müzakerelerden geçtiğini aktaran Al Sani, müzakerelerin de sürekli "siyasi oyunlar ve şantajlarla sabote edilip baltalandığını" vurguladı.

Al Sani, ateşkes müzakerelerini, şantaj ve baltalama girişimlerine rağmen sürdürdüklerini kaydetti.

Doha'da son dönemde yürütülen müzakerelerin taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyleyen Al Sani, şöyle devam etti:

"Bir taraf başka bir anlaşmaya yol açabilecek kısmi bir anlaşma isterken, diğer taraf tek bir anlaşma istiyor. Şu an sıkışmış durumdayız ve (İsrail'in) askeri operasyonu bir anlaşmaya varma çabalarını geciktirecektir."

Al Sani, ateşkes müzakerelerinin, İsrail ile Hamas'ın görüş ayrılığındaki açığı henüz kapatamadığını ifade ederek Gazze'deki soykırımın ancak müzakere ve diplomasi yoluyla sona erdirileceğini söyledi.

ABD- İran müzakereleri

Al Sani, Umman'da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerine ilişkin ise tarafların görüşleri arasındaki açığı kapatmak için İran ve Umman ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile gerilimi artırmaktan kaçınmaya çalıştığını savunan Al Sani, bunun olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.