Katar\'ın Refah\'taki sahra hastanesi bir hafta içinde faaliyete geçecek

- Katar'ın Refah'taki sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor

REFAH - Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Katar ile işbirliği içinde kurulumuna devam edilen 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

İsrail saldırı nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Gazze Şeridi'nde Katar'ın Refah kentinde Filistin Kızılayı ile işbirliği içinde kurulumuna devam edilen 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinde sona gelindi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanenin bir hafta içinde faaliyete geçmesinin beklendiği belirtilerek, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık personellerinin hastaneyi yöneteceği aktarıldı.