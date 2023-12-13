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Katar'ın Refah'taki sahra hastanesi bir hafta içinde faaliyete geçecek - Son Dakika
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Katar'ın Refah'taki sahra hastanesi bir hafta içinde faaliyete geçecek

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde Katar ile işbirliği içinde kurulan 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Hastanenin, İsrail saldırıları nedeniyle çökme noktasına gelen sağlık sistemi için büyük bir destek olması bekleniyor.

Katar\'ın Refah\'taki sahra hastanesi bir hafta içinde faaliyete geçecek
13.12.2023 - 20:40,
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- Katar'ın Refah'taki sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesi bekleniyor

REFAH - Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Katar ile işbirliği içinde kurulumuna devam edilen 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinin bir hafta içinde faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı.

İsrail saldırı nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Gazze Şeridi'nde Katar'ın Refah kentinde Filistin Kızılayı ile işbirliği içinde kurulumuna devam edilen 50 yatak kapasiteli sahra hastanesinde sona gelindi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanenin bir hafta içinde faaliyete geçmesinin beklendiği belirtilerek, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık personellerinin hastaneyi yöneteceği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Filistin, Gazze, Katar, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar'ın Refah'taki sahra hastanesi bir hafta içinde faaliyete geçecek - Son Dakika
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