Katar, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika
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Katar, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

Katar, İsrail\'in UNRWA\'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı

Katar, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'terör örgütü' olarak sınıflandırma girişimlerini kınayarak, ajansı tahliye planları karşısında kararlı şekilde durulması çağrısında bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma ve faaliyetlerini suç sayma girişimlerini kınadığını belirtti. Katar, İsrail'in UNRWA'yı tasfiye etme planlarına karşı uluslararası toplumun kararlı bir şekilde durmasını istedi.

02.06.2024 15:27
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Katar, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimlerini kınayarak, ajansı tahliye planları karşısında kararlı şeklilde durulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın İsrail makamlarının, UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma, diplomatik dokunulmazlığını feshetme, faaliyetlerini suç sayma girişimlerini kınadığı belirtildi.

İsrail'in bu adımlarının UNRWA'yı çökertmeyi amaçlayan sistematik kampanyasının bir uzantısı olduğu kaydedildi.

Bu girişimlerin, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıların neticesinde UNRWA'nın bölgedeki insani hizmetlerine ihtiyacın arttığı bir dönemde gelmesine dikkati çekilerek, uluslararası topluma, "İsrail'in UNRWA'yı tasfiye etme, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki milyonlarca Filistinliyi en gereksinimli hizmetlerden mahrum bırakmayı amaçlayan planları karşısında kararlı bir şekilde durmaları" çağrısı yapıldı.

Katar'ın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının meşru haklarını destekleyen değişmez tutumu vurgulandı.

İsrail meclisi, 29 Mayıs'ta UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak sınıflandırma girişimlerini kınadı - Son Dakika

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