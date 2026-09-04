Katar, Kolombiya'ya tam donanımlı sahra hastanesi gönderdi, uçak Bogota'ya ulaştı - Son Dakika
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Katar, Kolombiya'ya tam donanımlı sahra hastanesi gönderdi, uçak Bogota'ya ulaştı

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Katar, Kolombiya'daki depremzedelere destek için tam donanımlı sahra hastanesi gönderdi; hastaneyi taşıyan uçak başkent Bogota'ya ulaştı. Hastane, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesine katkı sağlarken, depremde 331 kişi hayatını kaybetmiş ve 450 bini aşkın kişi etkilenmişti.

Katar, Kolombiya'da meydana gelen depremden etkilenenlere destek amacıyla tam donanımlı bir sahra hastanesi gönderdiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Kalkınma Fonu tarafından temin edilen tam donanımlı sahra hastanesini taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya ulaştı.

Sahra hastanesinin, depremden etkilenen bölgelerde Kolombiyalı sağlık makamları ve sağlık tesislerine destek vermesi, afetzedelere acil sağlık hizmeti sunması ve sağlık sektörünün müdahale kapasitesini artırarak hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katar Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubu da hastanenin kurulumu ve tesliminin yanı sıra ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin depremzedelere hızla ulaştırılmasına destek veriyor.

Açıklamada, yardımın Katar'ın kriz ve afetlerden etkilenen ülke ve halklara destek politikasının bir parçası olduğu belirtilerek, ülkenin afet ve krizlere yönelik uluslararası müdahale çabalarına katkı sunmayı ve halklar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ise depremden 450 bini aşkın kişinin doğrudan etkilendiğini, 331 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Ulusal basına göre depremde ayrıca 4 bin 261 okul ve eğitim merkezi, 404 hastane ve sağlık merkezi, 121 içme suyu ve dağıtım şebekesi, 89 araç köprüsü ile 482 kara yolu ve bağlantı noktası hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Kolombiya'ya tam donanımlı sahra hastanesi gönderdi, uçak Bogota'ya ulaştı - Son Dakika

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