Katar Medya Ofisi, The New Yorker'ın Hamas iddialarını sahte belge diyerek reddetti

Katar, The New Yorker dergisinde çıkan yazıda Doha yönetiminin Hamas'a finansal destek sağladığı ve İsrail'de siyasilere ve gazetecilere para ödeyerek lobicilik yaptığına ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan açıklamada, The New Yorker dergisinin 19 Eylül'de yayımladığı yazının sahte bilgi ve belgelere dayandığı aktarıldı.

Yazıdaki iddiaların kesin bir dille reddeddildiği açıklamada, söz konusu yazının gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı ve saygın bir basın kuruluşunun çalışmasından çok, profesyonellikten uzak bir blog yazısına benzediği ifade edildi.

Açıklamada, yazı yayımlanmadan önce dergiye "Blast" adıyla bilinen belgelerin ve yazıdaki iddialara dayanak gösterilen diğer dokümanların sahte olduğunu kanıtlayan açık deliller sunulduğu kaydedildi.

Derginin buna rağmen iddiaları yayımlama kararının şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen açıklamada, bu tutumun yazının hazırlanmasında esas alınan editoryal standartlara ilişkin ciddi soru işaretleri oluşturduğu ve Katar'ı hedef alan sistematik dezenformasyon kampanyasına katkıda bulunduğu vurgulandı.

Belgelerin yeni olmadığına ve daha önce çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla dolaşıma sokulmaya çalışıldığına işaret edilen açıklamada, bazı basın kuruluşlarının belgelerin uydurma olduğunu gösteren kanıtları incelemelerinin ardından bunları yayımlamaktan kaçındığı aktarıldı.

Açıklamada, The New Yorker'ın yayımladığı yazıdaki iddiaların Katar'ı hedef alan daha geniş çaplı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu kaydedildi.

Aralarında İsrail'deki aşırı sağ unsurların da bulunduğu çeşitli kesimlerin, Katar'ın adını temelsiz iddialarla ilişkilendirmek amacıyla yıllardır uydurma belgeler hazırlayıp bunları medya üzerinden dolaşıma sokmaya çalıştığına ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğu belirtildi.

"Katar'ın Hamas'a para verdiği iddiaları asılsız"

Katar'ın Hamas'a para verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, Katar yardımlarının İsrail makamları ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde oluşturulan mekanizmalar aracılığıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırıldığına dikkati çekildi.

Önceki yardım mekanizmaları kapsamında mali yardımların yanı sıra gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girmeden önce İsrail'den geçtiği, sürecin hiçbir aşamasının İsrail makamlarının katılımı olmadan yürütülmediği kaydedildi.

Katar yardımlarının birbirini takip eden İsrail hükümetleri döneminde ve İsrail güvenlik birimlerinin katılımıyla yıllarca sürdüğü belirtilen açıklamada, Hamas'a ulaşmış olabilecek herhangi bir parayla Katar'ın ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

Bu konudaki sorumluluğun, yardımların ulaştırılmasını denetleyen İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, sürecin Naftali Bennett, Yair Lapid ve Binyamin Netanyahu hükümetleri döneminde Mossad ve Şin Bet'in de aralarında bulunduğu İsrail kurumlarının katılımıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Medya kuruluşlarına yanıltıcı bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısı

Katar karşıtı kesimlerin Katar'a yönelik iddiaları sürdürerek Doha yönetiminin barış sağlanması için yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerini engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Katar'a karşı karalama kampanyası yürütenlerin barış istemediği belirtilen açıklamada, bu kişilerin siyasi varlıklarının bölgedeki kaos ve bölünmenin devam etmesine bağlı olduğu, Katar'ın arabuluculuk rolünü ise çıkarlarına tehdit olarak gördükleri vurgulandı.

Açıklamada, tüm medya kuruluşlarına Orta Doğu'daki barış çabalarını engellemek isteyenlerin yaydığı yanıltıcı bilgileri değerlendirirken dikkatli ve titiz davranma çağrısı yapıldı.

Sansasyonel içerik ve okur çekmeyi amaçlayan başlıklara yönelimin arttığı bir dönemde, özellikle karmaşık jeopolitik meselelerde gazetecilerin ve basın kuruluşlarının inceleme, analiz ve doğrulama süreçlerinde katı standartlara bağlı kalma sorumluluğu taşıdığı hatırlatıldı.

Katar'ın haklarını korumak ve kamuoyunu yanıltmayı önlemek amacıyla söz konusu iddiaların yayımlanmasına karşı başvurabileceği tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.

The New Yorker dergisinde "İsrail'in Katargate Skandalı, Binyamin Netanyahu'nun yardımcıları yabancı bir güçle nüfuz ticareti mi yaptı?" başlığıyla çıkan yazıda Katar'ın Hamas'a finansal destek sağladığı ve İsrailli siyasiler ile gazetecilere lobicilik faaliyeti için ödeme yaptığı iddia edilmişti.

"Katargate" skandalı

"Katargate" tartışmaları, Netanyahu'nun yakın danışmanlarının Katar hakkında halkla ilişkiler kampanyası yürütmek için örtülü biçimde milyonlarca dolar tutarında para aldıkları??????? suçlamasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un şüpheli olarak yer aldığı, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in (Şabak) yürüttüğü bir soruşturmaya dönüşmüştü???????.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti. Soruşturmadaki şüphelilerin, para transferlerini gizlemek için paravan şirketler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart 2025'te tutuklanmış, Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.