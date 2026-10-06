Katar, Mekke İttifakı'nı desteklediğini, katılmak için erken olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Katar, Mekke İttifakı'nı desteklediğini, katılmak için erken olduğunu açıkladı

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Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı desteklediklerini, Katar'ın katılımı için erken olduğunu söyledi. Haşimi, ABD-İran mesaj alışverişinin sürdüğünü ve Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge ülkelerinin imkanlarını ve istikrarını korumak için bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini ve bunun umut verici olduğunu belirterek bu anlaşmayı desteklediklerini söyledi.

Haşimi, başkent Doha'da düzenlenen haftalık basın toplantısında bölgesel gelişmeler, ABD- İran görüşmeleri ve Mekke İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin güvenliklerini, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumaya yönelik bölgesel güvenlik girişimlerini desteklediklerini aktaran Haşimi, "Mekke İttifakı'nı ve bölgesel istikrarı güçlendiren her türlü çabayı destekliyoruz. Katar'ın ittifaka katılması konusunda konuşmak için henüz erken." ifadelerini kullandı.

Haşimi, Katar'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik önceliklerinden birinin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması olduğunu kaydetti.

ABD-İran arasında mesaj alışverişi sürüyor

İran'a ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve tarafların kaygılarının dikkate alındığını belirten Haşimi, taraflar arasındaki görüşmelerin ve mesaj alışverişinin Katar ve arabuculular aracılığıyla devam ettiğini aktardı.

Haşimi, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde üzerine inşa edilebilecek bir ilerleme sağlamak amacıyla temasların ve ziyaretlerin sürdüğünü kaydetti.

İranlı heyetlerle görüşmelerin ve iletişimin devam ettiğini aktaran Haşimi, amaçlarının iletişim kanallarını açık tutmak ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına zemin oluşturmak olduğunu belirtti.

Haşimi, çatışmanın ulaştığı boyut ve dünya genelinde yol açtığı maliyet dikkate alınarak, müzakereye dayalı bir çözümle derhal sona erdirilmesi için azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Husilerin Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren bir elektrik santralini hedef almasını en güçlü ifadelerle kınadıklarını belirten Haşimi, şunları kaydetti:

"Husilerin Suudi Arabistan'ı, İslam'ın kutsal mekanlarını ve sivil yapıları hedef alan tutumunu sorumsuz olarak niteliyoruz. Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm tedbirleri destekliyoruz."

İranlı pilotlara dair ise Haşimi, dosyadaki son gelişmelerin İran tarafına iletildiğini ve bu konuda atılan adımları ve son durumu yerinde incelemek üzere İran tarafından yapılacak ziyarete açık olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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