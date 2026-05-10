Katar ve ABD İlişkileri Masada
Katar ve ABD İlişkileri Masada

10.05.2026 12:59
Katar Başbakanı, ABD'li yetkililerle stratejik ortaklık ve barışçıl çözüm üzerine toplantı yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde gerçekleşen görüşmede, Katar ile ABD arasındaki yakın stratejik ortaklık ve işbirliği ilişkileri ele alındı. Görüşmede özellikle savunma ve enerji alanları başta olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin azaltılmasına yönelik Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin de masaya yatırıldığı görüşmede Al Sani, devam eden arabuluculuk çabalarına tüm tarafların olumlu yanıt vermesinin önemine işaret ederek, krizin temel nedenlerinin barışçıl yollar ve diyalog aracılığıyla ele alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Al Sani ayrıca, bölgede sürdürülebilir barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının gerekliliğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, 8 Mayıs'ta resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

