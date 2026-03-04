Katar ve BAE'den İran'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve BAE'den İran'a Tepki

04.03.2026 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve BAE, İran'ın saldırılarına karşılık verme haklarını BM'ye bildirdi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) birer mektup göndererek, "karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını" belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a bir mektup gönderdi.

Mektupta "İran'ın Katar topraklarına yönelik ulusal egemenliği açıkça ihlal eden, ülkenin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan zarar veren saldırısına odaklanıldığı" aktarıldı.

İran'ın söz konusu saldırısının "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirildiği mektupta, Katar Savunma Bakanlığının İran'dan gelen 2 SU-24 savaş uçağının düşürüldüğü ve hava savunma sistemlerinin 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirildiği yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Mektupta saldırı kınanarak, "egemenliği savunmak için BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca saldırının niteliğine orantılı bir şekilde karşılık verme hakkının saklı tutulduğu" vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK'ye mart ayında başkanlık eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'a "ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarının kapsamının" ele alındığı bir mektup gönderildi.

İran'ın saldırılarının "siviller, mülkler ve sivil tesisler üzerindeki etkilerinin" değerlendirildiği mektupta, BAE'nin "meşru müdafaa hakkı"nın altı çizildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve BAE'den İran'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 03:05:17. #7.13#
SON DAKİKA: Katar ve BAE'den İran'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.