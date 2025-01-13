Katar ve BM Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durum, insani yardımların engeller olmaksızın ulaştırılmasının önemi ve bölgedeki insani krizin hafifletilmesi konuları görüşüldü.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde çabalarını sürdüreceğini vurguladı.