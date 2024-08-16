Katar ve İran, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü - Son Dakika
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Katar ve İran, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları görüştü. İki bakan, bölgede sükuneti sağlama ve gerilimi azaltma ihtiyacını vurguladı.

16.08.2024 01:46
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Bakıri, yaptıkları telefon görüşmesinde, İran ile Katar arasındaki işbirliği ilişkilerini ve bunları geliştirme yollarını ele aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve Orta Doğu'da devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik ortak arabuluculuk çabalarına ilişkin gelişmeleri görüşen bakanlar, "bölgede sükunetİ sağlama ve gerilimi azaltma ihtiyacını" vurguladı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da dün başlamıştı.

Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.

Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve İran, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü - Son Dakika

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