Katar ve İspanya Liderlerinden Gazze Görüşmesi

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi, işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki durumla ilgili gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca, ülkeleri arasındaki işbirliği ile bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yollarının gözden geçirilmesini görüştü.