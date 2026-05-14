Katar ve Kanada'dan Askeri İş Birliği Görüşmesi

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'nin, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve askeri iş birliği konularını görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Al Sani, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan McGuinty ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve mevcut durum değerlendirilirken, askeri iş birliği ile ortak koordinasyon konuları ele alındı.

Görüşmeye iki taraftan üst düzey askeri komutanlar ve yetkililer de katıldı.