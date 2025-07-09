Katar ve Mısır, Gazze için Ortak Müzakerelerde Bulundu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardım ulaştırılması için ortak arabuluculuk çabalarını görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Medbuli ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve özellikle yatırım ve ekonomi alanlarında bunların desteklenmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra her iki ülkeni kalkınmasına katkı sağlayacak ve destekleyecek daha geniş ufuklara taşımak için umut vadeden fırsatlardan yararlanmanın yolları ele alındı.

İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemsendiği vurgulanan görüşmede ayrıca, ortak öneme sahip konuların yanı sıra, özellikle Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin ve alıkonulanların serbest bırakılması ve feci insani koşulların yaşandığı Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması amacıyla ortak arabuluculuk çabalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, bölgede gerginliğin azaltılması ve istikrar ile barışın pekiştirilmesine yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaların tam desteklendiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.