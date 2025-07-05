Katar ve OCHA, Suriye için Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Katar ve OCHA, Suriye için Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

05.07.2025 19:35
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Katar Yardım Vakfı, Suriye'de insani yardım koordinasyonunu geliştirmek için OCHA ile toplantı yaptı.

Katar Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile birlikte, Suriye'de insani yardım ve kalkınma çalışmalarında koordinasyonu güçlendirme yollarını ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Yardım Vakfı, başkent Doha'daki merkezinde OCHA iş birliğiyle, "Suriye'de İnsani Yardım ve Kalkınma Koordinasyonunu Geliştirmek İçin Stratejik Danışma Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenledi.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler yetkilileri ile birlikte uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin amacı, "insani aktörler arasındaki koordinasyonu artırmak, mevcut zorluklar ve fırsatlar üzerine fikir alışverişinde bulunmak ve Suriye'de bütünleşik, sürdürülebilir müdahale stratejileri geliştirmek" olarak açıklandı.

Katar Yardım Vakfı Yönetim ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed el-Ğamidi, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, özellikle Suriye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılması bağlamında uluslararası kuruluşlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Ğamidi, bu dönemin "Suriye'de önceliklerin yeniden yapılandırılması ve yerel aktörlerin rolünün güçlendirilmesine yönelik somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini" vurguladı.

OCHA New York Ofisi Operasyon ve Savunuculuk Müdür Yardımcısı Michel Saad ise etkinliği organize eden Katar Yardım Vakfı'na teşekkür ederek, Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının daha etkili ve sürdürülebilir bir insani yardım ve kalkınma modeli oluşturulmasında güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Habere göre, toplantıda sahadaki zorluklar, ortak koordinasyon imkanları, yerel kuruluşların kapasite gelişimi, insani yardım ile kalkınma faaliyetlerinin entegre edilmesi ve son dönemde Suriye'deki insani yardım çalışmalarını etkileyen gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre, Beşşar Esed liderliğindeki Baas rejiminin Mart 2011'de başlayan ve Aralık 2024'e kadar süren savaşında, Suriye'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) yüzde 50 oranında azalırken, yoksulluk oranı yüzde 33'ten yüzde 90'a yükseldi.

Raporda, nüfusun yüzde 75'inin sağlık, eğitim, istihdam, gıda güvenliği, su, enerji ve barınma gibi temel alanlarda insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve OCHA, Suriye için Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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