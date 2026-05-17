Katar ve Pakistan'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Pakistan'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek

17.05.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Pakistan başbakanları, ABD-İran ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanmasını görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese ilişkin "müzakerelerde ilerleme" konusunu görüştüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra bu ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin, Pakistan'ın bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayan, gerilimi düşürmeyi amaçlayan arabuluculuk çabalarının ele alındığı aktarıldı.

Al Sani'nin görüşmede, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına katkıda bulunan Pakistan'a, arabuluculuk çabalarına katkıda bulunan tüm taraflara Katar adına teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Katar'ın "krizin barışçıl yollarla sonlandırılmasını amaçlayan Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına yönelik tam desteğini" teyit eden Al Sani, müzakerelerde ilerleme için uygun koşulların oluşturulması ve tüm tarafların bu çabalara olumlu cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Pakistan'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:50:46. #7.13#
SON DAKİKA: Katar ve Pakistan'dan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.