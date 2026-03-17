Katar ve Ürdün Liderlerinden Kritik Görüşme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki son gelişmeleri ve devam eden İran saldırıları nedeniyle yaşanan gerilimi görüştü.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre iki lider, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Katar ile Ürdün arasındaki dayanışma ve işbirliğinin teyit edildiği görüşmede, her iki ülkenin de egemenliklerinin, güvenliklerinin ve vatandaşlarının korunmasına yönelik attığı adımlar desteklendi.

Taraflar, askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti ve bölgedeki tansiyonu düşürmek için diplomatik kanalların ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, iki ülke arasında koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin, bölge güvenliği ve istikrarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Toplantıya Katar tarafından Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Emirlik Divanı Başkanı Abdullah bin Muhammed El Halifi katılırken, Ürdün tarafında Kral Abdullah'ın heyeti hazır bulundu.