Katil Zanlısı Akyazı'da Yakalandı

Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2022'de silahlı saldırıda öldürülen kişinin katil zanlısı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz 2022'de Kuzuluk Orta Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sezgin N'nin katil zanlısı N.B. olayın ardından firar etti.

İstanbul'a giderek izini kaybettiren ve peruk takarak kılık değiştirdiği öğrenilen N.B'nin aynı zamanda takma isim ve başkalarının üzerine kayıtlı telefon hattı kullandığı belirlendi.

Bu süre içinde İstanbul ve Kocaeli'de saklanan, 2 yıl önce cinayeti işlediği tarihle aynı gün olan 1 Temmuz'da Sakarya'ya geldiği ve jandarma devriyesinden kaçtığı tespit edilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlının Adapazarı ilçesi Sakarya Nehri kenarında ulaşılması güç bir yerde barakada saklanarak yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.

Yakın takibe alınan zanlı saklandığı barakadan çıkarak yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna yemek yemeğe geldiği esnada JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde 2 tabanca, 42 fişek ve peruk ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.