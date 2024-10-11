Katil Zanlısına Övgü Yapan Öğrenci Tutuklandı - Son Dakika
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Katil Zanlısına Övgü Yapan Öğrenci Tutuklandı

Katil Zanlısına Övgü Yapan Öğrenci Tutuklandı

Sosyal medyada cinayetle ilgili paylaşım yapan üniversite öğrencisi Emre Seyidoğlu gözaltına alındı.

11.10.2024 14:11
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Sosyal medya hesaplarından Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret edip katil zanlısı Çelik'e övgü içeren paylaşımlar yapan üniversite öğrencisi Emre Seyidoğlu, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından Fatih'te meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili paylaşımlar hakkında inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Emre Seyidoğlu'nun paylaşımlarında İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret ederek katil zanlısı Semih Çelik'i övdüğü tespit edildi. Başka sosyal medya kullanıcılarının da Emre Seyidoğlu'nun aynı fakültede okuduğu kız öğrencileri taciz ettiğini iddia ederek paylaşım yapmaları üzerine polis şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda Seyidoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Seyidoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükünunu bozma' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, İstanbul, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

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