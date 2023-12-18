 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Katolik Kilisesi Kardinali İsrail'in Gazze saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Katolik Kilisesi Kardinali İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

Katolik Kilisesi Kardinali Vincent Nichols, İsrail'in Gazze'deki Katolik kilisesine yönelik saldırıyı kınayarak, 'Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet' ifadesini kullandı. Nichols, saldırının savunmasız ve masum insanların öldürülmesine yol açtığını belirtti ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamalarına inanmadığını söyledi.

Katolik Kilisesi Kardinali İsrail\'in Gazze saldırısını kınadı
18.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:47
Abone Ol

Katolik Kilisesi Kardinali ve Westminster Başpiskoposu Vincent Nichols, İsrail güçlerinin Gazze'deki Katolik kilisesinde iki kişiyi öldürmesine ilişkin, "Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet." ifadesini kullandı.

Nichols, Sky News'te katıldığı programda iki kadının öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne yönelik İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kudüs Kardinali kabul edilen Kudüs Latin Patriği'nden aldıkları bilgileri aktaran Nichols, "Tüm bu alan bir ibadethane alanı ve buradan roket ateşleyenlerin (Hamas üyesi) olduğunu bir saniye bile düşünmedim. Oradaki grup, ekim ayından beri yüzlerce insana yardım ediyor. Rahibeler yemek yapıp insanlara dağıtıyor." dedi.

Nichols, saldırıda su deposu ve güneş enerjisi sisteminin de vurulduğunu belirterek, "Yaşanamaz hale geldi. Oradaki durum çok vahim." değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus'un saldırıyla ilgili "terör" ifadesini kullandığı hatırlatılan Nichols, "Kesinlikle soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet. Yapabileceğim açıklama bu olur. Beni şaşırtan ise bu saldırının İsrail'in kendini savunma hakkına hiçbir faydasının olmaması." diye konuştu.

"İsrail'in başarmaya çalıştığını söylediği şeyleri geriye götürdüğünü düşünüyorum"

Nichols, "Açıkça savunmasız ve masum insanların öldürülmesinin İsrail'in başarmaya çalıştığını söylediği şeyleri geriye götürdüğünü düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Bölgeden aldığı güvenilir bilgilere göre bazı İsrail askerlerinde disiplinin kaybolduğunu söyleyen Nichols, "Bu da kendisini rastgele öldürmelerde gösterebilir. Umarım bunu yapanlardan hesap sorulur çünkü düzenli bir ordu bunun hesabını sorar." dedi.

Nichols, Papa'nın "terör" ifadelerinin yeniden hatırlatılması üzerine, "Bu, bir devlet ordusu. Bu nedenle soğukkanlı cinayet demeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediği ifadelerine de yanıt veren Nichols, "Gazze'deki insanlar ve Kudüs Başpiskoposu yalan söylemez." dedi.

Nichols, "IDF'ye inanmıyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, inanmıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katolik Kilisesi Kardinali İsrail'in Gazze saldırısını kınadı - Son Dakika


12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:24
Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması

Son Dakika
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Katolik Kilisesi Kardinali İsrail'in Gazze saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement